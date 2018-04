Man sterft onder vallende zetel op weg naar bakker Patrick Lefelon

20 april 2018

00u00 0 Een man die in Antwerpen op weg was naar de bakker, is verpletterd door een zetel. Enkele verhuizers probeerden de tweezitszetel met koorden naar boven te trekken. Ter hoogte van de eerste verdieping verloren ze de controle en viel de zitbank terug naar beneden. Net op dat moment kwam de 69-jarige Mustafa Belhadj de hoek om. Vijf dagen na het ongeval is hij in het ziekenhuis overleden.

Duizend vragen heeft de familie Belhadj over het onwaarschijnlijke ongeval waarbij hun vader Mustafa (69) om het leven is gekomen. Mustafa was vorige vrijdag op weg naar een bakker in Antwerpen-Noord. Hij wandelde de hoek om en werd ineens bedolven onder een tweezitszetel die naar beneden viel. Twee verhuizers hadden de zetel laten vallen. Mustafa overleed woensdag in het ziekenhuis.

De politie is volop bezig de juiste omstandigheden van het fatale ongeval in kaart te brengen. Vlakbij de woning waar de verhuizers op de eerste verdieping bezig waren, staat een politiecamera.

Woordvoerder Wouter Bruyns: “De beelden zijn overgemaakt aan de recherche die controleert of het ongeval effectief gefilmd is. Dat is niet automatisch zo want de camera draait rond. Verder zoeken onze speurders ook uit wie de verhuizing uitvoerde en of er voldoende beveiliging was. Ik kan daarover geen details geven.”

Niet beveiligd

Dochter Ouarda en haar familie leefden vijf dagen met de hoop dat vader Mustafa het toch zou halen. Woensdagnacht moesten zij die hoop laten varen. De zware kwetsuren waaronder de twee gebroken nekwervels waren Mustafa fataal geworden.

Volgens getuigen was het voetpad niet beveiligd met kegeltjes of een rood-wit lint. Het huis waar de verhuizing plaatsvond, ligt ook net achter een hoek. Er stonden geen verkeersborden die voetgangers waarschuwden. Waarschijnlijk probeerden de twee verhuizers de zetel met een touw tot op de eerste verdieping te trekken maar verloren zij de controle en stortte de zetel naar beneden.

Ouarda: “Hoe het gebeurd is, blijft voor ons een raadsel. Die verhuizers hebben een stommiteit begaan die nu het leven kost aan een rustige, gezonde man als mijn vader. Hij was in twintig jaar niet meer bij de dokter geweest. ’s Morgens ging hij dikwijls naar de bakker terwijl moeder thee zette en zij wat later samen konden ontbijten. Alle dagen was hij bezig in zijn tuin. Als gepensioneerd metaalarbeider genoot hij van zijn oude dag in een wijk waar iedereen hem kende. Hij zag uit naar mijn bevalling die voor deze week is uitgerekend. Ik hoop dat vader ergens hierboven meekijkt dat alles goedkomt met zijn derde kleinkind.”