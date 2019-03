Man sterft na val in Maas in centrum van Hoei bvb

04 maart 2019

13u04

Bron: Belga 0 Een man is vandaag in de Maas terechtgekomen in het centrum van Hoei. Hij overleefde de val niet.

De brandweer van de zone Hemeco kreeg een oproep rond 10.42 uur en was zes minuten later ter plaatse. De duikers vonden het lichaam van de man, die verdronken is. Zijn identiteit is niet bekend. Ook zijn de omstandigheden van zijn val nog onduidelijk.