Man sterft na aanrijding op pechstrook van E19 in Mechelen TVDZM

18 mei 2018

14u08 6 Op de E19 in Mechelen-Noord is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man reed met zijn wagen en aanhangwagen in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van het Battelcomplex zette de man zijn auto op de pechstrook. Waarom hij dat deed is nog niet helemaal duidelijk. Bij het uitstappen werd de man gegrepen door een vrachtwagen die auto’s vervoerde. Hij werd weggeslingerd.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Artsen probeerden het slachtoffer nog te redden, maar zonder succes. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de auto zat ook nog een passagier. Ook hij raakte gewond en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De autosnelweg is momenteel gedeeltelijk afgesloten. Enkel het linkerrijvak is nog vrij. De Antwerpse wegpolitie is momenteel ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders die van Brussel naar Antwerpen willen de A12 aan.