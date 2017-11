Man sterft in hevige woningbrand in Ardooie

Hans Verbeke

03u42

Bron: eigen berichtgeving

Hans Verbeke De bewoners van de aanpalende panden konden in veiligheid worden gebracht.

In Ardooie is vannacht een alleenstaande man om het leven gekomen bij een hevige woningbrand. Een voorbijganger merkte het vuur in de Kortrijksestraat op om middernacht en sloeg alarm.