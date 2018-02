Man sterft in cafébrand in Tienen ep; Kristien Bollen

21 februari 2018

10u49

Bron: eigen berichtgeving 2 In de Processieweg in Hakendover bij Tienen (Vlaams-Brabant) is rond 5.30 uur vanmorgen brand uitgebroken boven het voormalige café de Korenbloem. Daarbij is een man omgekomen, meer dan waarschijnlijk de voormalige uitbater die nog boven het café woonde.

Toen brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door ramen en deuren alsook het dak. Er was weinig tegen te beginnen; het huis is helemaal uitgebrand.Het Leuvense parket stelde het technisch labo, branddeskundige en wetsgeneesheer aan om via onderzoek ter plaatse de juiste oorzaak en omstandigheden van de brand te achterhalen.