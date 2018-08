Man sterft aan verwondingen na zware vechtpartij in Moeskroen AW

14 augustus 2018

22u21

Bron: Belga 1 Een 32-jarige man die begin deze maand zwaargewond raakte bij een vechtpartij in Moeskroen is overleden. Er is een autopsie gebeurd. "We wachten op de conclusies", aldus het parket van Doornik.

Kort na de feiten, die zich op 3 augustus afspeelden, werd een man opgepakt in het kader van dit onderzoek. "De onderzoeksrechter in Bergen heeft deze man laten aanhouden voor poging doodslag", aldus nog Bariseau. "Op 8 augustus werd zijn aanhouding met een maand verlengd.



Om 5 uur 's ochtends op 3 augustus brak een zware vechtpartij tussen verschillende mensen uit voor een café op het Marktplein in Moeskroen.

Het slachtoffer werd in een kunstmatige coma gebracht, maar overleed gisteren.