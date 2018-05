Man steekt zonder aanleiding vrouw neer op straat in Antwerpse wijk Kiel Verdachte opgepakt, maar hij ontkent de feiten ADN HA

06 mei 2018

11u00

Bron: Belga 732 In de Antwerpse wijk Kiel heeft een 50-jarige man gisteren een 45-jarige vrouw op straat neergestoken. Dat gebeurde schijnbaar zonder enige aanleiding. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, ze verkeert niet in levensgevaar.

Het slachtoffer is een vrouw van Burundese origine. Omstreeks 18.40 uur werd ze in de Alfons De Cockstraat aangevallen door een voor haar onbekende man met een mes. Ze kreeg twee messteken in de buik en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar.

Een getuige van de steekpartij zette te voet de achtervolging in op de dader en volgde een man tot in de nabije Abdijstraat, waar een vijftigtal omstaanders hem kon tegenhouden tot de politie arriveerde. De verdachte is een 50-jarige man van Rwandese origine; hij zou geen bekende zijn voor het gerecht. Het motief van de vijftiger is nog onduidelijk. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij de feiten.

De verdachte zal voor de onderzoeksrechter worden geleid voor poging doodslag, meldt het parket van Antwerpen, dat de verdere aanhouding van de verdachte vraagt.