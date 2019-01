Man steekt twee mensen neer in Menen, voorbijganger en bromfietser lichtgewond: dader aangehouden ADN

17 januari 2019

17u42

Bron: Belga 0 In het West-Vlaamse Menen vonden gisterenavond kort na elkaar twee steekpartijen plaats. De dader werd aangehouden en zal vervolgd worden voor poging doodslag, zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

"De man bedreigde een twintiger met een mes en ging ervandoor met koptelefoonoortjes", zegt parketwoordvoerster Sofie Vanden Bergh. "Wat later hield hij een bromfiets tegen in de Laagweg in Menen. Daarbij kreeg de bestuurder een messteek in de borststreek."

Beide slachtoffers raakten lichtgewond. De man werd gearresteerd en vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket zal hem vervolgen voor poging doodslag. Het is niet duidelijk of de man al bekend is bij het gerecht. In belang van het onderzoek wenst het parket geen verdere informatie te geven.