Man steekt echtgenote en haar minnaar neer in Charleroi TTR

15 november 2018

16u10

Bron: Belga 0 Een man uit Charleroi verwondde zijn vrouw en haar vermoedelijke minnaar met een mes. De politie arresteerde de man voor poging tot doodslag en poging tot moord, zo meldt het parket vandaag.

De man en zijn echtgenote kregen bij hen thuis in Charleroi ruzie, waarbij de man zijn vrouw verwondde met een mes. Vervolgens ging hij naar de Ecole de Bosquetville, in het zuiden van de Henegouwse stad. In de school stak hij ook de vermoedelijke minnaar van zijn vrouw meerdere keren. Daarna trok de man naar het politiekantoor, waar hij zich vrijwillig overgaf.



Politieagenten gingen meteen ter plaatse bij het koppel thuis en bij de school. Ze troffen de vrouw bewusteloos aan, waarna de hulpdiensten haar naar de spoeddienst van het ziekenhuis brachten. Ook de gewonde man werd opgenomen in het ziekenhuis.

De dader van de twee steekpartijen is al voor de onderzoeksrechter verschenen, die besliste om hem aan te houden voor poging tot doodslag op zijn echtgenote en poging tot moord op het tweede slachtoffer. Morgen komt de zaak voor de raadkamer.