Man staat terecht voor verkrachting van slapend minderjarig meisje HR

17 april 2018

16u44

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 12 maanden gevorderd tegen een man uit Westerlo. De man wordt verdacht van verkrachting van een minderjarig meisje in mei 2017.

Het meisje bleef na een nachtje stappen op de zetel overnachten bij kennissen van haar moeder. Eerder op de nacht had ze ook op café gezeten met die kennissen. Niet lang nadat ze op de zetel in slaap was gevallen, werd het meisje wakker. De man had volgens haar verklaringen haar broek en slip uitgetrokken en bevond zich met zijn hoofd tussen haar benen voor orale seks. Hij zou haar ook met zijn vingers gepenetreerd hebben.

De man geeft toe hij haar broek naar beneden had gedaan terwijl ze sliep, maar ontkent dat er verder iets gebeurd is. Volgens een gerechtsdeskundige is de verklaring van het meisje echter heel geloofwaardig. "Bovendien hadden getuigen in het café al gezien hoe hij ongewenste avances maakte bij haar", zegt de aanklager.

Het vonnis volgt op 15 mei.