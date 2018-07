Man springt van zesde verdieping om aan brand te ontsnappen en valt te pletter kg

29 juli 2018

07u37

Een man die zich in het nauw gedreven voelde door een brand in zijn appartementsgebouw, in het Henegouwse Châtelineau, is vanochtend van de zesde verdieping naar beneden gesprongen. Hij was op slag dood. Niemand anders raakte gewond.

De lokale brandweer meldt dat de brand iets voor 6 uur uitbrak in een flatgebouw in Châtelineau. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Toen de brandweer ten tonele verscheen, sprong één van de flatbewoners van de zesde verdieping naar beneden. De man stierf onmiddellijk.



Op dit moment is de brandweer nog ter plaatse om het vuur te blussen. Er zouden geen andere slachtoffers gevallen zijn.