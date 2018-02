Man speelt pornofilms na met dochter: "Stuur papa niet naar de gevangenis" TTR

05 februari 2018

15u28

Bron: Belga 0 Een 43-jarige man uit Gavere vraagt in beroep een mildere straf voor het jarenlange misbruik van zijn dochter. De intussen 19-jarige dochter kwam vandaag zelf naar het hof om hen ervan te overtuigen haar papa niet naar de gevangenis te sturen.

De man uit Gavere kampte jarenlang met een alcoholprobleem en speelde intussen pornofilms na met zijn toen 6 à 7 jaar oude dochter. Pas toen het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) het parket inlichtte, werd de vader opgepakt.

Intussen is het meisje 19 jaar en heeft ze het haar vader vergeven. "Ik wil het verleden achter mij laten. De gevangenis is voor mijn papa geen oplossing."

De man zelf - die in eerste aanleg vijf jaar effectief kreeg - verscheen zonder advocaat voor het hof. "Ik weet ook niet wat me bezield heeft, maar ik schaam me. Intussen zijn we weer een hecht gezin en gebeurt het niet meer."

De uitspraak volgt op 6 maart.