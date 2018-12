Man sluit zich op in woning. Speciale eenheden politie ter plaatse Wannes Vansina

01 december 2018

20u59 6 De speciale eenheden van de politie zijn in Heist-Goor, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg. Een man zou zich daar in zijn woning opgesloten hebben.

Volgens Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket is de man alleen en is er geen sprake van een gijzeling. De man zou zich opgesloten hebben in een halfopen bebouwing in de Sparrestraat.



Rond 17 uur zou de wijk helemaal zijn afgesloten en kreeg iedereen de vraag om binnen te blijven. Er werd niemand geëvacueerd.

Brandweer en MUG zijn ter plaatse en het gas in de straat is afgesloten.