Man sluit ex op in haar slaapkamer en takelt haar toe met messen: 12 jaar cel voor moordpoging Redactie

10u01

Bron: Belga 3 Wiggenraad Beklaagde Roberto M. op weg naar de rechtbank (archieffoto). De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een effectieve gevangenisstraf van 12 jaar opgelegd tegen een 51-jarige man uit Turnhout. Roberto M. is schuldig bevonden aan moordpoging op zijn ex-partner.

De feiten speelden zich op 28 november 2016 af in de woning van het slachtoffer in Retie. De man trok onaangekondigd naar de woning van zijn ex-partner. Hij ging naar de slaapkamer waar het slachtoffer zich aan het omkleden was. De beklaagde had drie messen bij zich en deed de slaapkamerdeur op slot. Even later haalde hij uit met de messen. Het slachtoffer liep snij- en steekwonden op in de borststreek, aan de hals en aan de kaak. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.