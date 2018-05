Man slaat onderaannemer de kop in met pan, slachtoffer overlijdt kv

16 mei 2018

16u33

Bron: Belga 0 De Poolse aannemer Piotr N. (36) uit Antwerpen stond vandaag terecht, omdat hij een onderaannemer zwaar had toegetakeld met een pan na een financieel dispuut. Slachtoffer Tomasz Fiuk (35) overleed een week later. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar cel, eventueel deels met uitstel.

Bewoners van de Oranjestraat in Antwerpen hadden op 22 februari 2017 de politie gebeld, omdat ze in de flat van het slachtoffer veel lawaai hoorden. De politie trof Fiuk met zware hoofdwonden op het zetelbed aan. Hij was bewusteloos en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een week later bezweek aan een zwaar hersentrauma.

Fiuk werkte samen met zijn flatgenoten Jacek R. en Marcin R. voor Piotr N. in de bouwsector. Piotr N. was die avond samen met Sebastian P. en Jaroslaw K. langsgekomen om met het slachtoffer te praten. Fiuk had de werken waarvoor hij 22.000 euro aan voorschotten had gekregen, nog niet uitgevoerd en hij had ook een buizensnijder achtergehouden.

Jacek R. en Marcin R. moesten van Piotr N. in de slaapkamer blijven. Ze hoorden het financieel dispuut uitmondden in een vechtpartij. Toen Piotr N. en zijn kompanen vertrokken, troffen ze Fiuk zwaargewond in de badkamer aan. Ze sleepten hem naar het zetelbed, maar durfden de hulpdiensten niet te verwittigen.

Piotr N. vertelde de politie dat het slachtoffer naar een mes had gegrepen in de keuken. Hij had hem vervolgens met een pan ontwapend. Het gevecht ging verder in de badkamer.

Piotr N. was daar op Fiuk gevallen, die met zijn hoofd tegen de muur was gebonkt. De knokpartij werd daarna beëindigd en volgens Piotr N. had het slachtoffer beloofd om de volgende dag aan de slag te gaan. Sebastian P. en Jaroslaw K., die naar eigen zeggen niet waren tussengekomen, bevestigden grotendeels zijn verhaal.