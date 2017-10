Man slaat en trapt moeder en stuurt hond op haar af omdat hij kamer niet wil opruimen SVDO

Een 21-jarige man uit Oostende heeft 10 maanden cel gekregen voor slagen aan zijn moeder. Reden: hij wilde zijn kamer niet opruimen. De man gaf z'n moeder op 19 maart drie vuistslagen en trapte nog na terwijl ze al op de grond lag. Vervolgens stuurde hij zijn hond op haar af, die de moeder in haar arm beet. Het slachtoffer kon ontkomen en werd op straat opgevangen door de politie.



De zoon werd opgepakt en verklaarde dat zijn moeder hem tot het onmogelijke dreef. Zo zou hij naar eigen zeggen hebben moeten instaan voor alle klusjes in huis en werd hij tijdens z'n jeugd ook geslagen. De man zit al in de cel voor diefstal met geweld. Aan zijn moeder moet hij een schadevergoeding van 1.250 euro betalen. De vrouw was na de feiten tien dagen arbeidsongeschikt.