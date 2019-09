Man slaapt roes uit tot 's middags, maar... blaast zelfs dan nog meer dan 1 promille TVP - LSI - MMB - KBD

13 september 2019

11u22 0 Deze week in de politierechtbank Een motorrijder is in Halle veroordeeld nadat hij met meer dan 1 promille betrapt werd. Nochtans had hij na een nachtje stappen al geslapen. Een twintiger waande zich na de Rally van Moorslede zef rallyrijder. De 29-jarige man reed te snel en botste op een tegenligger. De aanrijder bleek 2,2 promille in het bloed, hoorde de Kortrijkse rechter. In Dendermonde verklaarde K.P. dat hij zijn job - ondanks een levenslang rijverbod - zou kwijtspelen indien hij zijn voertuig liet staan. K.P. liep op een zondag dronken tegen de lamp en was toen niet aan het werk. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

De Halse politierechter veroordeelde deze week een man tot een geldboete en een rijverbod nadat hij vorig jaar met meer dan 1 promille op de motorfiets betrapt werd. De man had net een relatiebreuk te verwerken gekregen en was een avondje gaan stappen. Omdat hij niet dronken wilde rijden bleef hij bij een kennis in Dilbeek slapen.



Hij vertrok ‘s middags met zijn motorfiets, maar werd door de politie aan de kant gezet omdat hij niet de geschikte schoenen droeg. Bij het blazen werd vastgesteld dat de man nog 1,01 promille in het bloed had en zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. “De agenten noteerden ook dat hij een normaal uitzicht had en zeker niet de indruk gaf gedronken te hebben”, sprak de advocaat.



“Het ergste is dat hij als professioneel bestuurder (de man is buschauffeur, red.) niet beseft dat alcohol een afbraakperiode heeft”, sprak de rechter. De man liep in het verleden al vier veroordelingen op waaronder een voor rijden onder invloed van alcohol. Hij kreeg een boete van 1.600 euro waarvan 1.040 euro met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een maand rijverbod, maar met uitzondering van de rijbewijzen D en DE. (TVP)

“Voelde je jezelf ook rallypiloot?”



Een 29-jarige automobilist uit Ledegem heeft voor de politierechtbank in Kortrijk een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 15 dagen opgelopen. Op 11 maart 2018 keerde Arne L. na de Rally van Moorslede met zijn wagen naar huis terug. Aan de Dadizelestraat in Ledegem nam hij de rotonde te snel waardoor hij op het andere rijvak in botsing kwam met een tegenligger. Hij bleek 2,2 promille alcohol in het bloed te hebben en moest zijn rijbewijs meteen al voor 15 dagen inleveren. “Voelde je jezelf ook even rallypiloot?”, vroeg de politierechter zich af. (LSI)

Dochtertje aan politie: “Papa had ongeval, maar ik moest zwijgen”

De waarheid komt uit een kindermond, weet nu ook een man die in juni 2017 in Dilbeek een wagen geraakt had met zijn trekhaak en daarna wegreed. Toen de politie aan zijn deur stond, deed de dochter die alleen thuis was, open. “Ze vertelde spontaan over het ongeval en zei dat ze van mama en papa moest zwijgen”, aldus de Halse politierechter. Dat het een “enorm rechtschapen meisje” is - de uitleg van de advocaat van de verdediging - hielp niet: de man kreeg een boete van 1.600 euro, de helft met uitstel, en een rijverbod van een maand. (TVP)

Drie keer dronken betrapt in 6 maanden: fikse boete en 2 maanden rijverbod

Een 36-jarige automobilist moet zijn auto twee maanden langs de kant laten staan en een boete van 3.600 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Tussen augustus 2018 en februari 2019 liep Jean-Michel D. in Kortrijk en Menen maar liefst drie keer tegen de lamp bij alcoholcontroles. Aan de rechter gaf hij toe dat hij met een alcoholprobleem kampte. Na intensieve begeleiding is hij daar nu wel van af. Hij werd door zijn probleem ook ontslagen als vrachtwagenchauffeur. De politierechter legde hem geen alcoholslot op. (LSI)

Man kruipt toch achter stuur ondanks rijverbod: “Moest rijden van baas of was job kwijt”

K.P. is door politierechter Peter D’hondt voorgoed ongeschikt verklaard nadat hij stuurde tijdens een levenslang rijverbod dat hij al eerder opgelegd had gekregen. De man reed toen rond onder invloed van drugs. Ook nu reed hij onder invloed en tijdens het verbod, omdat hij moest van zijn baas, anders was hij zijn job kwijt.

Maar zijn baas zegt dat daar niets van waar is. K.P. was aan het rijden op een zondag, en was dus niet aan het werk. De politierechter maakte korte metten met de man en legde hem een gevangenisstraf van twee jaar op, een geldboete van 12.800 euro en 10 jaar rijverbod. Als hij ooit nog achter het stuur zal willen kruipen, moet hij ook al zijn examens opnieuw afleggen en kunnen aantonen dat hij geen drugs meer gebruikt. (KBD)

Bestuurder (92) die slagboom negeerde, is levenslang rijongeschikt

Een 92-jarige man uit Avekapelle (Veurne) is door de politierechter levenslang rijongeschikt bevonden nadat hij in november vorig jaar door een gesloten slagboom reed en bijna gegrepen werd door een aanstormende trein. De bejaarde man en zijn vrouw ontsnapten ternauwernood aan de dood.

Het bejaarde koppel was die bewuste dag op weg naar huis. In de Reygaertdijkstraat, vlak bij hun woning, kon een drama maar zeer nipt vermeden worden. De 92-jarige bestuurder reed door de gesloten slagboom, waarna enkele seconden later een trein met 140 kilometer per uur voorbijraasde. De politiezone Spoorkin deelde de beelden destijds zelf op hun Facebookpagina om te waarschuwen voor dergelijk gevaar nadat er een dag voordien nog een dodelijk treinongeval gebeurde in Tielt. De beelden waren hallucinant. De politie kon de bestuurder uiteindelijk identificeren aan de hand van camerabeelden.

De 92-jarige moest zich verantwoorden voor de politierechter, maar kon zich niks herinneren toen de rechter hem iets vroeg. Eerder gebeurde al hetzelfde tijdens het verhoor bij de politie. De politierechter kon dan ook niet anders dan de hoogbejaarde man levenslang rijongeschikt te verklaren. (MMB)

Amper 22 en al derde keer betrapt op rijden met ingetrokken rijbewijs

Een 22-jarige vrouw is veroordeeld tot een rijverbod van een jaar en een werkstraf van 200 uur voor het rijden onder invloed van cannabis. Haar rijbewijs was op dat moment al ingetrokken en ze reed met de wagen van iemand anders. De eigenaar daarvan krijgt ook een boete en een rijverbod en de wagen werd verbeurdverklaard.

De jonge vrouw werd in april van vorig jaar in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) betrapt toen ze rondreed terwijl haar rijbewijs al eens was ingetrokken. Dat was toen al de derde keer het geval. Een drugstest bracht bovendien aan het licht dat ze onder invloed van cannabis reed. Daarnaast bleek ze ook haar identiteitskaart niet op zak te hebben. “Ze zegt dit gedaan te hebben om indruk te maken op haar vrienden”, verklaarde de advocaat van de vrouw. “Intussen is ze ook gestopt met het gebruik van cannabis.”

Politierechter Dina Van Laethem veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 200 uur, een rijverbod van een jaar en het afleggen van de vier examens. De persoon die de auto aan haar uitleende, krijgt een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. De rechter liet de wagen ook verbeurdverklaren. (TVP)

Brandweerman drinkt één wodka-sprite en ramt negen geparkeerde wagens

Een vrijwillige brandweerman is veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen, omdat hij in augustus vorig jaar een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Blankenberge op weg naar een interventie. De man had nét teveel alcohol in zijn bloed na het drinken van een wodka-sprite en ging met de pompwagen uit de bocht. Negen wagens raakten daarbij vernield. “Ik heb ongelofelijk veel spijt en denk nog vaak terug aan het ongeval”, zegt de man.

Het ongeval gebeurde op 5 augustus vorig jaar langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge. De pompwagen van de Blankenbergse brandweer was op weg naar Knokke, waar op het Burgemeester Frans Desmidtplein een zware brand was ontstaan in een flatgebouw. De brandweerwagen met 12.000 liter water aan boord moest er bijstand verlenen, maar raakte onderweg betrokken bij een zwaar ongeval. De bestuurder verloor de controle over het stuur, ramde negen geparkeerde wagens en kwam pas tot stilstand op z’n zijkant. De ravage was enorm.

De vrijwillige brandweerman had ‘s ochtend al een shift gehad en wilde eigenlijk ‘s middags niet meer beschikbaar zijn. Door een fout in het systeem stond hij toch als “beschikbaar” geregistreerd. Toen er dus een brandoproep binnen kwam, werd hij opgetrommeld.

0,5 promille

De man - die een glaasje ophad - dacht dat hij nog in staat was om te rijden en vertrok dus met de pompwagen. Toen hij de gps aan het corrigeren was, ging hij uit de bocht. “Het ongeval had niks met alcohol te maken”, pleitte zijn advocaat. De brandweerman had dan ook ‘maar’ 0,5 promille in z’n bloed. Volgens de man te wijten aan één wodka-sprite tijdens het koken. Tegenover de politierechter betuigde hij zijn spijt.

“Ik droom nog geregeld van het ongeval. En als ik in een voertuig stap, denk ik er nog altijd aan”, klonk het. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft effectief, en 15 dagen rijverbod. (MMB)

