Man schiet met oorlogswapen op horecazaak aan Brusselse Louizalaan KVDS

24 december 2018

11u29

Bron: Belga 113 Een onbekende man heeft vanochtend even voor 10 uur met een oorlogswapen geschoten op een horecazaak aan de Louizalaan. Dat meldt het Brusselse parket. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. De dader sloeg meteen daarna op de vlucht.

Het incident gebeurde volgens het Brusselse parket om 9.50 uur. Er is meteen een onderzoek gestart, maar voorlopig kon nog geen verdachte geïdentificeerd worden.

Getuige

“Een getuige heeft gezien hoe een man met een oorlogswapen van het type Kalasjnikov op de vitrine van een restaurant aan de Louizalaan heeft geschoten”, meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Ter plaatse heeft de politie drie kogelinslagen vastgesteld in de ruit. Voorlopig hebben we geen weet van gewonden.”





Het parket heeft het gerechtelijk lab en een ballistisch expert ter plaatse gestuurd. Over het motief voor de schietpartij bestaat nog geen duidelijkheid.