Man rukt hoofddoek van moslima af in Schaarbeek. Vriendin getuigt: "Het was een racist" HA

30 augustus 2018

10u53

Bron: Bruzz 11 De politie van Schaarbeek is een onderzoek gestart naar een mogelijk geval van islamofoob geweld op de parking van een supermarkt. Een onbekende man trok er de hoofddoek van een moslima af en zou haar ook verbaal hebben aangevallen, meldt Bruzz. De vrouw diende een klacht in bij de politie.

Het incident deed zich voor op de parking van de Action in de Brusselse gemeente. Een vriendin van het slachtoffer doet haar verhaal op sociale media. "De man reed in een grijze Renault Clio en was Europeaan. Hij beledigde mijn vriendin en trok haar hoofddoek af, waarna hij die over de grond sleepte met zijn auto. Het was een racist." De vrouw kon de nummerplaat van de bestuurder noteren en zegt dat er ook getuigen waren.

De politie bevestigt dat er een klacht is ingediend, maar is terughoudend over de omschrijving van de feiten. "We kunnen nog niet bevestigen dat het gaat om een islamofoob incident", zegt de woordvoerster van de politie. "Het voorval wordt momenteel behandeld als vrijwillige slagen en verwondingen, in de context van een ruzie op een parking."



Ook de vzw Collectif contre l'Islamophobie en Belgique is op de hoogte van het incident. Volgens de organisatie, die islamofoob geweld in kaart brengt en slachtoffers bijstaat, lopen er steeds vaker dergelijke meldingen binnen.