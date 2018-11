Man riskeert vijf jaar cel omdat hij 13-jarige dochter van vriendin verkracht zou hebben SVM

22 november 2018

14u20

Een man heeft zich voor de correctionele rechtbank van Mechelen moeten verantwoorden voor de verkrachting van de dertienjarige dochter van zijn vriendin. De moeder diende in 2013 klacht in, maar die werd wegens gebrek aan bewijzen geseponeerd. In 2017 diende de vrouw opnieuw klacht in voor dezelfde feiten, nadat haar dochter had gezegd wat er destijds was gebeurd. De man riskeert vijf jaar cel.

De feiten werden een eerste keer onderzocht in 2013. Een vriend van de familie merkte toen op dat de ex-vriend van de moeder ongepaste opmerkingen maakte tegenover haar toen dertienjarige dochter. Hij meldde dat aan de mama, die klacht indiende bij de politie. De zaak werd onderzocht, maar bij gebrek aan bewijzen geseponeerd.

Toen het meisje 17 was, gaf ze aan haar moeder toe dat, wat er destijds vermoed werd, echt gebeurd was. Uit schaamte en angst voor de man had ze het niet eerder durven toe te geven. Daarop trok de mama opnieuw naar de politie. Het meisje - inmiddels meerderjarig - gaf aan dat ze verliefde gevoelens had, toen ze 12 à 13 jaar oud was en dat ze meerdere keren seks had gehad met de toenmalige partner van haar mama. Doordat ze jonger dan 16 was, kon ze daarvoor wettelijk gezien geen toestemming geven en is er sprake van verkrachting.

De man ontkent ooit seks met het meisje te hebben gehad en zegt dat de familie een oorlog tegen hem wil ontketenen, omdat de relatie met de moeder spaak liep. Het parket vraagt een celstraf van vijf jaar effectief, omdat de man al een goedgevuld strafregister heeft voor allerhande feiten. Vonnis op 20 december.