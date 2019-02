Man riskeert twee jaar cel voor verkrachting van zwakbegaafde collega kv

13 februari 2019

18u03

Bron: Belga 0 Een man riskeert twee jaar cel omdat hij een vrouwelijke collega met een mentale beperking herhaaldelijk zou hebben verkracht. De beklaagde was het aanspreekpunt van de dienst en is normaal begaafd.

De 57-jarige man uit Wervik werkte samen met de 22-jarige vrouw in de productieafdeling van de Waak in Kuurne, een beschutte werkplaats. De vrouw heeft de mentale leeftijd van een vijfjarige, de man was normaal begaafd en had een verantwoordelijke functie.

Hij moest zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor herhaaldelijke verkrachting van zijn ondertussen ex-collega. De feiten kwamen aan het licht in september 2016. "Toen ze het eindelijk durfde te vertellen, werd ze niet geloofd", zei de advocaat van het slachtoffer. "Ze moest zelfs haar excuses aanbieden en werd overgeplaatst naar een andere afdeling.”



De beklaagde beweerde eerst dat het meisje alles had verzonnen, maar toen hij geconfronteerd werd met bewijzen van seksueel contact, zei hij dat hij een relatie had met het meisje. "Toen ik afstand begon te nemen omdat het te veel opviel, is ze op de proppen gekomen met het verhaal van verkrachting." Hij zou ook niet geweten hebben dat het meisje een beperking had. "Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, gezien haar gedrag en haar taalgebruik", zei de procureur.

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van twee jaar. De burgerlijke partij vraagt een schadevergoeding van 15.000 euro. Uitspraak op 13 maart.