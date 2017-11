Man riskeert celstraf omdat hij gsm-codes niet aan speurders wilde geven Redactie

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een dossier voortgezet waarbij een man een celstraf riskeert omdat hij weigerde de decodeercodes van zijn gsm aan de speurders te geven. Volgens zijn advocaat Johan Platteau kan deze zaak een gevaarlijk precendent scheppen, aangezien ze ingaat tegen het zwijgrecht dat een beklaagde heeft. "Iedereen heeft het recht te zwijgen, enkel producenten van software of hardware worden door de wet verplicht mee te werken met het gerecht", klinkt het.

De man werd in het kader van een drugsdossier door een Mechelse onderzoeksrechter gevraagd de decodeercodes van zijn BlackBerry PSP te overhandigen zodat deze kon worden uitgelezen. De man beweerde ze niet meer te kennen, waarop hij door de onderzoeksrechter in voorhechtenis werd geplaatst.

Volgens zijn raadsman Johan Platteau wordt hier een precedent geschept. "Er is een Belgische wet die 'derden' verplicht mee te werken met het gerecht, maar daarmee bedoelt men producenten van software en hardware of operatoren. Een inverdenkinggestelde mag zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, dat is zo bepaald door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Blijkbaar wil een Mechelse onderzoeksrechter dit nu strafbaar maken, waardoor ook advocaten die hun cliënt aanraden zich op hun zwijgrecht te beroepen, medeplichtig kunnen worden aan een misdrijf."

De aanklacht tegen de man luidt 'het weigeren van het terbeschikkingstellen van info om computergegevens te decoderen'. Het openbaar ministerie vorderde 8 maanden effectieve celstraf voor de feiten. Er volgt wellicht een vonnis op 21 december.