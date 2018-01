Man riskeert 42 maanden cel voor diefstallen en afpersing van oudere vrouwen TK

31 januari 2018

17u28

Bron: Belga 0 Een 25-jarige man heeft zich woensdag voor de Kortrijkse rechtbank moeten verantwoorden voor het bestelen, oplichten en afpersen van verschillende mensen. Vaak waren zijn slachtoffers vrouwen van hogere leeftijd die hij maar vaag kende. Maar de man drong ook 's nachts de woning van zijn eigen grootmoeder binnen.

De twintiger, die in financiële moeilijkheden verkeerde, koos telkens oudere dames uit om hen geld af te troggelen. Een van hen, een vrouw van 86 die zich burgerlijke partij stelt, leerde de beklaagde kennen in een supermarkt op 23 september. "Ze raakten aan de praat. Beklaagde hielp haar en slaagde erin haar adres te ontfutselen. Wat later belde hij daar aan met de vraag om het toilet te gebruiken. De twee dronken vervolgens samen een kop koffie en de man vertelde over zijn geldproblemen", schetste de advocate van het slachtoffer. De twintiger kreeg 25 euro van de vrouw en vroeg ook nog wat aluminiumfolie. Terwijl zijn slachtoffer dat ging zoeken, stal hij haar portefeuille.

"Dat is de modus operandi die vaak terugkomt", weet de openbaar aanklager. "Hij gaat langs bij oudere mensen, wint hun vertrouwen en vraagt geld, dat hij nooit terugbetaalt. Dat geld gebruikt hij voor drugs, sigaretten en eten." Voor die diefstallen wordt een celstraf van 18 maanden gevorderd. Daarnaast riskeert de man nog eens twee jaar effectief voor het afpersen van zijn oma. Hij drong 's nachts binnen via een venster aan de achterkant van de woning en eiste tien euro van zijn 83-jarige grootmoeder, die beperkt mobiel is.

"Het klopt allemaal wat hier gezegd wordt. Ik heb die feiten gepleegd, maar de laatste maanden doe ik mijn best. Ik heb een woning, een vriendin, ik zoek werk...", reageerde de beklaagde. Hij hoopt op een voorwaardelijke straf.

Op het einde van de zitting nam de vader van de twintiger nog het woord. Hij vroeg de rechter om een contactverbod op te leggen ten aanzien van zijn moeder, zichzelf en zijn andere zoon. "We leven elk moment van de dag in angst", klonk het.