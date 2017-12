Man rijdt in op fietsers en pleegt vluchtmisdrijf: acht maanden cel Redactie

11u17

Bron: Belga 0 Coenen De Beringse politierechtbank heeft een 31-jarige man uit Opglabbeek veroordeeld tot 8 maanden cel en een boete van 13.200 euro voor een vluchtmisdrijf, op 5 april 2016, na het wegmaaien van negen fietsers in Lommel. De man, die onder invloed van alcohol en vloeibare xtc achter het stuur zat, is ook voor 27 maanden zijn rijbewijs kwijt.

De wagen was eigendom van de vader van zijn toenmalige vriendin. Hij had ook een rijverbod naast zich neergelegd. Drie van de negen fietsers raakten zwaargewond. Een van hen verkeerde een tijdlang in een kritieke toestand.



Behalve de drie zwaargewonden vielen er vier lichtgewonden. Na de zware klap in Lommel reed hij met een verbrijzelde voorruit verder tot in Balen. Om een zicht op de rijbaan te behouden stak hij zijn hoofd uit het zijvenster. Met een takeldienst werd de wagen weer naar Genk gebracht. Daar kon de politie hem een drietal ure na de aanrijding arresteren. Hij gedroeg zich zeer agressief en was nog duidelijk serieus onder invloed. Hij nam naar eigen zeggen indertijd iedere dag een dosis vloeibare xtc.