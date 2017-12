Man randt studente aan in Roeselare: "Hij pakte me vast bij mijn borsten" Hans Verbeke

14u01

Bron: Eigen berichtgeving 5 Google Maps De politie in Roeselare is op zoek naar een man met zwarte kleren en een zwarte muts die vanmorgen in de omgeving van het woonzorgcentrum Ter Berken, aan de Rondekomstraat, een jonge vrouw heeft aangerand.

Het slachtoffer, een studente die op weg was naar de hogeschool, wandelde naar het station en had de man al opgemerkt. "Ik hoorde iemand fluiten", zegt de studente tegen de Krant van West-Vlaanderen. "Ik wou net m'n gsm pakken toen ik dichtbij voetstappen hoorde en hij me bij mijn borsten vastpakte."

De jonge vrouw begon luidkeels te roepen waarop de dader zich snel uit de voeten maakte. Het slachtoffer heeft intussen aangifte gedaan bij de politie.