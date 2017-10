Man ramt politiewagen tijdens achtervolging

In Gistel is een politieachtervolging vanavond geëindigd in een crash waarbij een man inreed op een politiewagen die hem achterna zat. Rond 21 uur belde een jonge vrouw naar de politie om te melden dat haar ex haar thuis was komen lastigvallen. Agenten gingen ter plaatse om de zaak te controleren, maar daarbij ging de man ervandoor in zijn Citroën. De man had ook een rijverbod en mocht dus niet achter het stuur kruipen. De politie zette de achtervolging in en riep de bijstand in van andere ploegen.