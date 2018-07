Man raakt zwaar verbrand na ontploffing van in brand gestoken auto bij Ieper HA

12 juli 2018

19u34

Bron: Belga 0 Een man is afgelopen nacht in Zillebeke zwaar verbrand geraakt nadat zijn wagen in brand vloog. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Het parket gaat uit van kwaad opzet.

De feiten vonden plaats in de Meenseweg in Zillebeke, een deelgemeente van Ieper. Op het moment dat de eigenaar naar buiten ging om te kijken wat er aan de hand was, ontplofte zijn wagen. Daarbij raakte de man zwaargewond.

Getuigen zagen een voertuig wegrijden van de plaats van de brand. Het parket gaat uit van kwaad opzet. Een buurtonderzoek leverde voorlopig niets op, maar de recherche onderzoekt de wagen verder op sporen. Door de zware verwondingen kon het slachtoffer voorlopig nog niet verhoord worden.