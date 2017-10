Man probeert schoonmoeder met hamer te vermoorden, nu is familie hechter dan ooit SPS

14u46

Bron: Belga 0 TG/PHOTO NEWS De 30-jarige man moest voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschijnen. De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 30-jarige man schuldig bevonden aan poging doodslag. In januari 2016 sloeg hij zijn schoonmoeder het hoofd in met een hamer. Aangezien de plooien inmiddels zijn gladgestreken en de man in behandeling is, kreeg hij een straf met probatie-uitstel.

Ten tijde van de feiten was er ongerustheid over de kwaliteiten van het latere slachtoffer als babysit. De vrouw kampte met een alcoholprobleem en had al enkele depressies achter de rug. Schoonzoon S.G. wilde zijn zoontje niet bij haar achterlaten en opgehitst door zijn eigen moeder zocht hij een manier om te voorkomen dat zij op het zoontje zou babysitten.

Gekleed in een wit schilderspak, bandana over het gezicht en gewapend met hamer en breekmes ging hij op 8 januari 2016 naar de woning van zijn schoonouders, waar hij zijn schoonmoeder zwaar toetakelde. In de dagen nadien troostte hij zijn partner, de dochter van het slachtoffer. Toen duidelijk werd dat hij de dader was, besloot zijn familie hem meteen te vergeven. Inmiddels is de familie, na verschillende bemiddelingssessies en heel veel gesprekken, hechter dan ooit.

Schoonmoeder M. vroeg de rechters vorige maand dan ook mild te zijn voor S. "Wij gaven hem een tweede kans, wij vragen de rechtbank dat ook te doen", zei ze vastberaden. Ze vroeg een symbolische euro schadevergoeding en kreeg die ook.

Voor de man is enkel de voorlopige hechtenis effectief, de rest van de vijf jaar werd met probatie-uitstel uitgesproken. Hij moet zich wel laten behandelen voor zijn medische en psychische problemen.