Man probeert minderjarig meisje te ontvoeren in Eigenbrakel

20u48

Bron: Belga

In Eigenbrakel, in Waals-Brabant, heeft een man vandaag geprobeerd een 15-jarig meisje in een auto te lokken. De politie behandelt de zaak als een poging tot ontvoering, zo meldt het parket van Waals-Brabant vandaag.