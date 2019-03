Man probeert meisje (13) te verkrachten in Luik, maar vlucht weg nadat getuige tussenkomt Hans Renier

11 maart 2019

13u15

Bron: Federale Politie 0 De politie is op zoek naar informatie over een poging tot verkrachting van een 13-jarig meisje in de wijk Burenville in Luik.

Op dinsdag 15 januari 2019, omstreeks 17.30 uur, vond daar een poging tot verkrachting plaats op een 13-jarige meisje. De dader zou uit Pakistan afkomstig zijn en ongeveer 40 jaar oud zijn. Hij is tussen 1m60 en 1m65 lang, heeft bruine ogen, grijzend haar dat kort geknipt is aan de zijkanten en langer bovenaan. Hij heeft een zilveren ring in zijn neus en een tatoeage van een letter aan de binnenkant van zijn linker pols.

De speurders zijn ook op zoek naar een belangrijke getuige. Die is tijdens de feiten tussengekomen, waardoor de dader is gevlucht. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar. Hij reed vermoedelijk met een grijze wagen.

Herkent u deze persoon of uzelf of hebt u meer informatie, neem dan contact op met de speurders. Dat kan via dit webformulier of op het gratis nummer 0800/30300 dat de klok rond bemand wordt.

Dit is de locatie waar de feiten gebeurden: