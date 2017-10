Man probeert dienstwapen en wapenstok van agent te stelen in Brussel ADN

15u33

Bron: Belga 0 epa Archiefbeeld. Een 27-jarige man heeft gisteren geprobeerd het dienstwapen en de wapenstok van een Brusselse agent te stelen, meldt het Brusselse parket. De man werd opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Het incident vond plaats in de Pelikaanstraat, waar de politie bezig was met vaststellingen naar aanleiding van een diefstal met geweld. Een man die niets met de feiten te maken had, dook plots op, gooide zijn rugzak weg en liep naar de politieman die het slachtoffer van de diefstal aan het verhoren was. De man legde zijn hand op de riem van de inspecteur en probeerde zijn dienstwapen te stelen maar de politieman kon dat voorkomen.

De onbekende man werd opgepakt en gefouilleerd en probeerde daarbij nog het dienstwapen en de telescopische wapenstok van een andere politieman te stelen. Ook dat kon verhinderd worden. De man werd ter beschikking gesteld van het parket. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van linken met terrorisme of dat de man geradicaliseerd zou zijn.

Illegaal in ons land, gekend bij Duitse politie

Hij kon geïdentificeerd worden als de 27-jarige A.M., die al gekend stond bij de Duitse politie. De man verblijft illegaal in ons land. De Dienst Vreemdelingenzaken maakte hem een bevel over om het grondgebied te verlaten.