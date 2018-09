Man probeerde ketamine aan agenten in burger te verkopen tijdens Pukkelpop SPS

05 september 2018

15u52

Bron: Belga 0 Een dertiger uit Hechtel-Eksel riskeert 8 maanden cel en 8.000 euro boete voor het bezit van vloeibare xtc en het dealen van ketamine tijdens Pukkelpop. De man is via snelrecht gedagvaard.

Hij liep tegen de lamp aan de ingang van de camping, waar de politie zag dat hij andere personen aansprak. Toen een agent in burger naar hem toestapte, vroeg beklaagde of die geïnteresseerd was in ketamine of special K. Hij wilde naar eigen zeggen tijdens Pukkelpop snel een centje bijverdienen, omdat hij rekeningen te betalen had.

Bij vroegere veroordelingen had hij al gunstmaatregelen opgelegd gekregen, maar dat probatie-uitstel werd tweemaal ingetrokken. De man zag zichzelf niet als dealer. "Ik kocht 10 gram aan voor 200 euro. Daar kom ik een week of langer mee toe. Met Pukkelpop zag ik de kans snel iets bij te verdienen", verklaarde de 31-jarige man, die nog bezig is met een afbetaling van 350 euro per maand voor een boete uit het verleden. Volgens het openbaar ministerie vroeg de man dertig euro per dosis ketamine. De man kampt met psychoses, is invalide en noemt zichzelf een artiest en muzikant. "Door de ketamine ben ik van mijn psychoses afgeraakt", vertelde hij vandaag in de rechtbank.

De verdediging pleitte dat beklaagde helemaal niet de grote dealer is. Om de twee weken krijgt hij inspuitingen voor schizoaffectieve stoornissen. De advocaat vroeg voor de man toch nog een probatie-uitstel en een zo mild mogelijke bestraffing.

Uitspraak op 3 oktober.