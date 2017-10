Man overvalt mee cateringbedrijf, carjackt wagen en krijgt lift van moeder van vriendin MV

15u21

Bron: Belga 0 belga De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twee mannen uit Brussel veroordeeld voor de overval op een cateringbedrijf in Aartselaar. Mohamed Y. kreeg vijf jaar cel, Ilyas S. (27) vier jaar, waarvan dertig maanden effectief.

Drie gemaskerde daders drongen op 13 februari 2015 het bedrijf binnen via de garage. De zaakvoerder en zijn werknemers werden bedreigd met een wapen. De overvallers eisten hun geld, gsm's en een auto. Vreemd genoeg verlieten ze het bedrijf zonder buit. Op de parking carjackten ze wel een wagen.

De overvallers lieten de auto achter op de Boomsesteenweg en werden daar volgens getuigen opgepikt door twee andere auto's. Ze hadden de nummerplaten genoteerd en zo kwamen de speurders bij Salvatore B. en Chantale K. (52) uit Sint-Joost-ten-Node terecht.





Salvatore B. had zijn auto op vraag van Ilyas S. uitgeleend en beweerde van geen overval te weten. Chantale K. had Mohamed Y., die bevriend was met haar minderjarige dochter, opgepikt in haar auto en een lift naar Brussel gegeven. Ook zij wist niets van een overval. De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor hun betrokkenheid en sprak hen vrij.

Schuldig bevonden

Mohamed Y. werd wel schuldig bevonden. Hij is al gekend bij de politie en leeft sinds de feiten ondergedoken. De man wordt ook gezocht in een Brussels dossier over foltering. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. Ilyas S. werd eveneens veroordeeld. Hij werd door een getuige herkend als één van de chauffeurs en bij een huiszoeking werden ook twee nylonkousen gevonden, zoals degene die de daders over hun hoofden hadden getrokken.



Beide beklaagden moeten het cateringbedrijf en de slachtoffers 7.500 euro aan schadevergoedingen betalen.