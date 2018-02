Man overleden op toilet van nachtopvangcentrum in Gent avh

27 februari 2018

12u49

Bron: VTM Nieuws 0 In Gent is vanmorgen een man overleden op het toilet van een nachtopvangcentrum. "Het ging om een natuurlijk overlijden", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. "De veertiger was onwel geworden, maar zei dat hij geen dokter nodig had."

De politie kwam ter plaatse maar alles wijst op een natuurlijk overlijden, zegt Coddens. "De man was onwel geworden en de mensen van het CWA (Centrum Algemeen Welzijnswerk) hadden gevraagd of er een dokter moest komen. Hij vond het niet onmiddellijk nodig en is dan naar het toilet gegaan. Toen hij wegbleef, vond men hem overleden op het toilet. Het was een natuurlijke dood."

De capaciteit van de Gentse nachtopvang volstaat momenteel, zegt Coddens. "Ons winterplan werkt. Er is een hoge bezetting, maar we hebben tot nog toe zelden of nooit iemand moeten weigeren. We sturen ook mensen op straat om meer controle te houden op de daklozen en hen aan te sporen om naar de nachtopvang te komen." Er worden geen arrestaties uitgevoerd, zoals in Etterbeek.