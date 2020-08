Man overleden nadat hij met auto in meer van Robertville belandt

12 augustus 2020

In Waimes (provincie Luik) is een bestuurder met zijn voertuig in het meer van Robertville gereden. Zijn lichaam is nog niet teruggevonden, maar volgens het parket van Luik komt alle hulp te laat.