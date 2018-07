Man overleden na verdachte brand in Deinze Jeffrey Dujardin

03 juli 2018

21u36 0 Na een zware woningbrand is de 60-jarige Stefan Ockerman uit de Poelstraat in Deinze aan zijn verwondingen bezweken in het ziekenhuis. De man werd in kritieke toestand weggebracht nadat hij maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij de brand in zijn woning. De brandweer moest de man, die samen met zijn buurt een verwoede strijd voert met de stad Deinze over de Ringweg en de Driespoort, ruim een kwartier reanimeren in zijn voortuin.

Zijn vrouw Frieda, die na een eerdere val in het gips zit, bleef ongedeerd. Zij moest logischerwijs eerst bekomen op een stoel en kreeg heel wat ondersteuning van politie, brandweer en dichte buren. Later op de avond werd ze opgevangen door haar dichtste buren en moest ze de nacht elders doorbrengen.

Het parket heeft gisteren ook een onderzoeksrechter aangesteld om de brand te onderzoeken. Vanuit gerechtelijke bronnen hebben we vernomen dat er een vermoeden is dat die aangestoken is. Na de brand kwam de politie ter plekke om foto’s te nemen en liepen speurhonden het huis rond.

Verwoede strijd

Stefan Ockerman was in Deinze heel bekend door zijn verwoede strijd die hij voert tegen de stad Deinze. Reden van de twist? De Driespoort en de mogelijke Ringweg die er zou komen. Die baan zou door het voetbalveld Ter Wilgen lopen. Een deel van dat plein was eigendom van Ockerman. Hij sleepte daarom ook al burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) en de projectontwikkelaar van de Driespoort Hendrik De Keukeleire en zijn echtgenote Kathleen Bauwens voor de burgerlijke rechtbank.

Voorts verweet hij de stad slechte communicatie over de plannen van het shoppingcenter en mogelijke Ringweg. De juridische procedure rond de Driespoort loopt nog altijd en heeft zelfs een strafrechtelijk kantje gekregen.