Man opgepakt nadat hij onder rokjes keek in treinstation Luik

06 augustus 2018

Bron: Belga 0 De politie pakte gisteren een man op in het station van Luik-Guillemins omdat hij twee jonge meisjes had lastiggevallen. Dat bevestigt het parket van Luik maandag. De 49-jarige man had onder de rokken van de twee meisjes gekeken en wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid en was al bekend bij het gerecht omwille van zijn verslavingsproblematiek.

De twee jonge meisjes verwittigden de veiligheidsagenten in het treinstation van Luik-Guillemins nadat ze zondagmiddag door dezelfde man waren lastiggevallen. Volgens een van de slachtoffers was de veertiger haar achternagelopen op de roltrap en voelde ze zijn hand tussen haar benen terwijl hij haar rok probeerde op te heffen. De bewakingscamera's in het station hadden alles gefilmd, waarna de politie de man kon oppakken.

Hij is bekend bij het gerecht omdat hij kampt met verslavingen, maar hij werd nog nooit veroordeeld voor een seksueel misdrijf.