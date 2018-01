Man opgepakt in Rijsel voor moord op partner in Schaarbeek HA

19 januari 2018

16u07

Bron: Belga 0 De partner van de 43-jarige vrouw die vorige woensdag dood is aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, is gisteren opgepakt in Rijsel. Dat meldt het Brusselse parket. De man, de 31-jarige Z.G., zal de komende weken aan België worden overgeleverd. De man was niet gekend bij de Belgische justitie, aldus nog het parket.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd vorige week woensdag in de loop van de avond gevonden in haar woonst aan de Diamantlaan. De politie werd rond 19 uur verwittigd van de vondst van het lichaam en stelde op haar beurt het Brusselse parket op de hoogte. Dat stapte ter plaatse af met het gerechtelijk labo en een wetsarts.

Uit de eerste vaststellingen van de wetsarts bleek dat het meer dan waarschijnlijk ging om een verdacht, gewelddadig overlijden. Die vermoedens werden later ook bevestigd door de autopsie.

"Het parket had een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag en het gerechtelijke onderzoek heeft geleid tot het identificeren van een verdachte", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "Deze man, de 31-jarige Z.G., was de partner van het slachtoffer en was nog niet gekend bij de politiediensten en justitie. Hij werd donderdag opgepakt in Rijsel op basis van het internationaal aanhoudingsbevel dat de onderzoeksrechter had afgeleverd. De komende weken zal de verdachte aan België uitgeleverd worden en zal hij door de gerechtelijke overheden gehoord worden. In deze fase van het onderzoek bestaat er een vermoeden van onschuld", aldus nog Goeman.