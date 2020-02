Man opgepakt die opgeroepen zou hebben tot geweld op Michel Lelièvre HLA

24 februari 2020

12u16

Bron: Belga 1 In Brussel is maandagochtend een man opgepakt die op sociale media zou opgeroepen hebben om Michel Lelièvre, de recent vrijgelaten handlanger van Marc Dutroux, aan te vallen. Dat meldt het Brusselse parket. De man, geboren in 1988, wordt momenteel verhoord door de politie. Maandagnamiddag om 16.30 uur zal het Brusselse parket meer uitleg geven over het onderzoek en de arrestatie, op een persconferentie in het Portalis-gebouw. "Tot dan wordt geen verdere informatie of commentaar gegeven", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman.

De drugsverslaafde kompaan van Dutroux kreeg in 2004 als lid van de bende-Dutroux 25 jaar cel . Hij werd toen schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, van wie er twee het met de dood bekochten.

Op 30 november had de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank besloten Lelièvre vervroegd vrij te laten. Op 2 december mocht de man de gevangenis verlaten, waarna hij onderdak vond in Anderlecht. Daar werd hij op 18 december vlakbij zijn verblijfplaats aangevallen. Een dag voordien hadden zijn aanvallers ook al vernielingen aangericht in zijn appartement.

Het Brusselse gerecht opende een gerechtelijk onderzoek naar die feiten maar opende ook een vooronderzoek naar een anonieme groep op Facebook die een "jacht op Michel Lelièvre in Brussel" had geopend. Het account werd in het kerstweekend offline gehaald maar intussen waren meer dan 700 personen lid geworden van de groep die zich geroepen voelde om rechter te spelen. Het is in dat onderzoek dat maandagochtend een 31-jarige man werd opgepakt.

