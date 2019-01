Man opgepakt die met mes zwaait aan bankkantoor in Kuringen bij Hasselt TT

11 januari 2019

14u57

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft deze voormiddag een man opgepakt die aan een bankkantoor in Kuringen bij Hasselt met een mes stond te zwaaien. Bij het incident raakte niemand gewond. Het is onduidelijk waarom de man het mes uithaalde.

De feiten speelden zich af aan een bankkantoor op de Grote Baan in Kuringen. Politie LRH nam de verdachte voor verhoor mee naar het commissariaat. Het verdere onderzoek is in handen van politie LRH.