Man opgepakt die journaliste lastig viel tijdens VTM NIEUWS: "Aanranding van de eerbaarheid"

15 maart 2020

12u13

Bron: Politie Antwerpen 183 De man die zaterdag VTM NIEUWS-journaliste Evelyne Boone vol op de wang kuste tijdens de nieuwsuitzending is opgepakt door de Antwerpse politie. Hij werd kort na het incident bestuurlijk aangehouden in het kader van illegaliteit toen hij in dronken toestand lag te slapen op de Grote Markt, meldt de politie.

“Er werd een proces verbaal opgemaakt voor aanranding van de eerbaarheid en de man werd verhoord. Het dossier werd overgemaakt aan het parket van Antwerpen voor opvolging, de man zelf werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Enkele collega’s van de mobiele eenheid hadden de man herkend van een eerdere politie-interventie.



Het incident met journaliste Boone deed zich zaterdag voor tijdens een reportage voor VTM NIEUWS in het centrum van de Scheldestad. Terwijl Boone live verslag werd ze plots op de wang gekust door een voorbijganger. De man wandelde nadien weg. Op Twitter werd massaal verontwaardigd gereageerd. Boone kreeg dan weer veel lof omdat ze zo kalm bleef.

“Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag”, zo reageerde VTM zaterdagavond in een persbericht. “De nieuwsredactie en de journaliste in kwestie zullen dan ook een klacht indienen bij de politie tegen de man”, klonk het nog.