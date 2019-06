Man opgepakt die ervan verdacht wordt aanslag te hebben beraamd op Amerikaanse ambassade in Brussel KVDS

24 juni 2019

16u11

De anti-terreurcel van de federale gerechtelijke politie van Brussel heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben beraamd op de Amerikaanse ambassade in Brussel. Dat meldt het federaal parket. Deze ochtend is M.G. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem na verhoor onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst.

Enkele aanwijzingen deden vrezen dat de verdachte - die de Belgische nationaliteit heeft - een aanslag plande op de ambassade van de Verenigde Staten. Hij werd zaterdag in het centrum van Brussel opgepakt, maar tijdens zijn verhoor ontkende hij elke betrokkenheid.





Volgens de Franstalige nieuwszender RTBF hadden de inlichtingendiensten de verdachte al lange tijd in het vizier. Volgens de informatie van de speurders plande hij om op korte termijn over te gaan tot actie.





In het belang van het onderzoek zal het federaal parket op dit moment niet meer informatie verschaffen.