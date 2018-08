Man opgepakt die 2,5 ton kabels wilde stelen bij ArcelorMittal

03 augustus 2018

Bron: Belga

In Oupeye, in de provincie Luik, is gisterochtend een man opgepakt die samen met een tiental andere mensen kabels en inox-platen wilde stelen op de site van staalproducent ArcelorMittal. Dat meldt het parket van Luik.