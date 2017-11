Man op slag dood na klap onder vrachtwagen Frank Eeckhout

In het Oost-Vlaamse Herzele is een automobilist overleden nadat hij met zijn wagen achteraan op een geparkeerde vrachtwagen vloog. Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks 23 uur op de Oudenaardsesteenweg/N46. De man reed in de richting van Zottegem toen hij plots van de weg schoot en onder de vrachtwagen belandde. Het is niet duidelijk of de man moeten uitwijken voor een ander voertuig. Een verkeersdeskundige van parket Oudenaarde komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval bleef de N46 een hele tijd afgesloten in beide richtingen.