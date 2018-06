Man op scootmobiel waagt zich op de E313 Lore Michiels

12 juni 2018

15u30

Bron: VTM Nieuws 1 Op de pechstrook langs de E313, tussen de Antwerpse Ring en de afrit Wommelgem, reed gisteren een man op een scootmobiel. Verbaasde voorbijgangers konden hem vastleggen op foto. Politieagenten merkten hem later op en brachten hem tot stilstand.

De bewuste agenten waren van Antwerpen naar het commissariaat in Geel aan het rijden toen ze de man met zijn scootmobiel aantroffen. Ze hielpen hem meteen aan de kant en plaatsten signalisatie. De federale wegpolitie bracht hem nadien weg. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de man precies met zijn scootmobiel op de pechstrook is geraakt en waarom hij daar reed.