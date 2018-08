Man op motor vlucht voor politie en crasht in voortuin mvdb

24 augustus 2018

11u25

Bron: TV Limburg 0 Een motorrijder is gisteravond rond 21 uur in aanrijding gekomen met een personenwagen in Maasmechelen. De man was op de vlucht voor de politie en belandde met zijn motor in de voortuin van een woning op het kruispunt van de Oude Baan en de Vrijhei, zo meldt TV Limburg.

De man zette het daarna op een lopen. Hij kon iets later worden opgepakt. Of hij gewond is geraakt bij het ongeval, is niet bekend. "Ik hoorde een hels lawaai, en ineens lag er een motor in mijn tuin", zegt bewoner Jan Housen.