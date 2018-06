Man ontvoerd, mishandeld en voor dood achtergelaten in het bos: politie nog op zoek naar vier daders kg

06 juni 2018

11u59

Bron: Federale politie 0 De politie verspreidt een opsporingsbericht van vier verdachten die in januari een man ontvoerden en mishandelden. De man werd gekidnapt uit zijn woning in het dorpje Harveng, een deelgemeente van Bergen. Eén van de daders was een vrouw met lang blond haar, volgens de politie.

Het slachtoffer werd op 18 januari ontvoerd uit zijn eigen huis in Harveng. Volgens het opsporingsbericht werd hij die namiddag bezocht door een man met een pet en een baard. Hij bedreigde het slachtoffer met een wapen en dwong hem om in een onbekende auto te stappen. Het ging om een donkerblauwe wagen, type Opel Corsa of Renault Clio. Achter het stuur zat een vrouw met lang blond haar.

Daarna reed het gezelschap naar een onbekende plaats, waar ze een ander koppel ontmoetten. Vermoedelijk was dat in de regio van Dour.

Rond 18.00 uur werd het slachtoffer in de koffer van de auto van het andere koppel gewongen, vermoedelijk een break-model. Daarna vervoerden ze de ontvoerde man naar de plaats “Pavillon de Chasse” in het bos Sars la Bruyère. Daar werd hij tot slot mishandeld en achtergelaten.

Tips

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het gebeuren loopt nog. De onderzoekers doen een oproep naar getuigen die iets verdachts gezien hebben of misschien meer informatie kunnen geven over de voertuigen van daders. Heb je meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via het online tipformulier of het gratis nummer 0800/30 300.