Man ontsnapt aan vijf jaar effectief na schending voorwaarden ISA

06 juli 2020

16u02

Bron: BELGA 3 Een 44-jarige man uit Torhout is voor de Brugse correctionele rechtbank verschenen omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde. F.B. kreeg in april vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor zware geweldplegingen tegen zijn toenmalige partner en stiefdochter. De rechter ging niet in op de vordering van het parket, waardoor de beklaagde ontsnapt aan vijf jaar effectieve celstraf.

De feiten speelden zich op 28 januari 2018 af in hun toenmalige woning in Staden. B. ging in eerste instantie zijn partner en hun jonge zoontje te lijf. De vrouw liep daarbij onder andere een neusbreuk op. Haar 16-jarige dochter kreeg niet alleen schoppen, hij probeerde haar ook te wurgen. Voor onder andere poging tot doodslag werd de beklaagde op 24 april door het hof van beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Gewapende aanval

Op 27 juni werd de politie door de ex-vrouw van de beklaagde ingelicht over een verontrustende situatie. B. was dronken en dreigde zichzelf iets aan te doen. De tussenkomst van de politiemensen kon hij blijkbaar maar matig appreciëren. De Torhoutenaar zette eerst een koksmes op zijn eigen keel, maar richtte het mes daarna ook op de agenten. Het parket liet hem onmiddellijk overbrengen naar de gevangenis en vorderde de herroeping van zijn voorwaarden. "Hij mocht helemaal niet drinken en pleegde nieuwe feiten, namelijk gewapende weerspannigheid", verduidelijkte de procureur.

Twee jaar voorbeeldig gedragen

Volgens de verdediging had B. absoluut niet de bedoeling om de agenten iets aan te doen. De beklaagde had het ook moeilijk met het feit dat zijn ex-partner net een nieuwe relatie had aangeknoopt. In een uitgebreid pleidooi benadrukte zijn advocate Virginie Cottyn dat B. zich sinds de feiten meer dan twee jaar vlekkeloos gedroeg. "Die ene avond weegt niet op tegen al die jaren dat hij zijn voorwaarden gevolgd heeft", klonk het. In zijn laatste woord excuseerde B. zich voor zijn gedrag. "Het had niet mogen gebeuren, dat geef ik grif toe."

De rechter oordeelde dat de feiten niet goed te praten zijn, maar hield rekening met de specifieke context. De voorwaarden van de man werden dus niet herroepen, waardoor hij maandagavond de gevangenis weer mag verlaten.