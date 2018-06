Man ontkent poging om zijn vrouw te wurgen en verwonden baby Redactie

14 juni 2018

14u20

Bron: Belga 0 Een 35-jarige man staat terecht voor de correctionele rechtbank van Mechelen op beschuldiging van poging doodslag op zijn vrouw en opzettelijke slagen en verwondingen ten aanzien van hun baby. De man ging door het lint na een echtelijke ruzie, maar ontkent geweld te hebben gebruikt. Het parket vraagt drie jaar cel.

De ruzie op 8 januari 2017 ontstond na een discussie over een sigaret. De man trok zijn echtgenote aan het haar, sloeg haar verschillende keren en wilde dan zijn baby op de schoot nemen. Hij nam het kind bij een koordje waarmee haar mutsje werd vastgehouden waardoor het kind een striem in de nekzone had. De vrouw wilde verhinderen dat haar man het kind nam, en kwam tussenbeide. Daarop nam hij haar bij de keel en kneep die dicht met beide handen. De man stopte daarmee toen het elfjarig zoontje van de vrouw de kamer binnenkwam.

De man ontkent elk gebruik van geweld, ondanks de duidelijke verwondingen bij vrouw en baby. "Hij weet niet goed meer wat er exact gebeurd is, maar zou nooit geweld gebruiken tegen zijn vrouw en kind", verklaarde zijn advocaat Ali Fadili. "De situatie is uit de hand gelopen, ze hebben beiden klappen uitgedeeld, maar hij heeft nooit bedoeld dat zij in levensgevaar was. De politie heeft hem na de feiten vrijgelaten onder voorwaarden, dat betekent toch dat zij oordeelden dat hij geen gevaar was voor zijn gezin. Ik vraag dan ook de vrijspraak of minstens een herkwalificatie van de poging tot doodslag."

Het paar leeft intussen niet meer samen, ook al wil de man zijn gezin graag weer compleet zien. De vrouw stelt zich geen burgerlijke partij.

Vonnis op 6 september.