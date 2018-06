Man onderhoudt wietplantage in huis met jonge kinderen Redactie

28 juni 2018

14u42

Bron: Belga 1 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 44-jarige man uit Amsterdam voor het telen van 1.200 wietplanten in zijn woning in Beringen veroordeeld tot 20 maanden cel en een boete van 8.000 euro. In huis liepen ook zijn minderjarige zonen rond, die jonger dan twaalf waren.

De man zit momenteel in hechtenis. De rechtbank kon zich vinden om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de hechtenis en voor de rest uitstel te verlenen. Ook voor de boete kreeg hij deels uitstel, namelijk 7.200 euro.

De rechtbank kon hem uitstel verlenen, omdat hij in ons land nog een blanco strafregister had en in Nederland zijn strafblad nog niet te zwaar beladen bleek. Hij teelde de planten tussen 1 maart en 14 juni 2017. Volgens de Nederlander wisten zijn kinderen dat hij wiet gebruikte, maar roken deed hij naar eigen zeggen in de tuin, als de kinderen weg waren.

Tijdens het onderzoek wilde hij aan de speurders niet vertellen wie er achter de plantage bij hem thuis zat. In Nederland werd hij volgens zijn advocaat bedreigd. Hij verklaarde zelf doodsbedreigingen te hebben ontvangen.

Een BMW 318, een camerabewakingssysteem en de cannabis zijn verbeurd verklaard, net als een bedrag van 1.500 euro dat hij als vergoeding gekregen voor het ter beschikking stellen van zijn woning. Voor de afgetakte elektriciteit moet hij netbeheerder Infrax een schadevergoeding van bijna 9.700 euro betalen.